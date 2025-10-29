L' etica e il potere delle multinazionali se ne discute con la proiezione di Insider
Per la sezione cinema, il festival "L'Occidente nel Labirinto", promosso dal circolo Lamberto Valli Aps e da una rete di altre 22 fra associazioni ed enti, propone un film uscito nel 1999 e tratto da una storia vera. "Insider. Dietro la verità" per la regia di Michael Mann con Russell Crowe e Al. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Dal linguaggio al potere: la sfida etica del marketing nell’era AI https://ift.tt/ESwM1ze via #agendadigitale_eu - X Vai su X
Il Festival della Fotografia Etica torna con la sua 16ª edizione, un evento imperdibile che celebra il potere della fotografia nel raccontare storie importanti e spesso trascurate. Un'opportunità unica per esplorare il mondo attraverso gli scatti di oltre 1.000 foto - facebook.com Vai su Facebook