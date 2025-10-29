L' errore di Camarda e le critiche sbagliate a Di Francesco
Un rigore parato, un ragazzo che si assume la responsabilità, un allenatore che gliela affida: la crescita di un giovane giocatore passa anche dal rischio e non dalla protezione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
