Paolo Cevoli torna in scena con il nuovo monologo Figli di Troia da lui scritto, diretto e interpretato. Il mitico viaggio di Enea è raccontato in chiave ironica e contemporanea in novanta minuti senza pausa nell’appuntamento di stasera (secondo spettacolo dopo quello di ieri) al teatro Galli, fuori abbonamento. Il noto attore e comico intreccia il suo viaggio a quello intrapreso dal babbo Luciano emigrato in Australia negli anni Cinquanta, nonché a quelli effettuati da Cristoforo Colombo, come pure da Cappuccetto Rosso e dal principe vichingo Ragnar o. Nello spettacolo l’epico peregrinare del fondatore di Roma si conclude con un picnic a base di panini alla porchetta, ma l’intera trama, tra l’incalzare delle gag, è tesa a riscoprire valori e radici degli italiani, della propria terra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "L’epico viaggio di Enea e quello della mia famiglia: trionfa l’ironia"