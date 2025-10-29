Leone XIV | La Chiesa non tollera l' antisemitismo dialogo oltre malintesi e ingiustizie di alcuni

Repubblica.it | 29 ott 2025

All’udienza generale il Papa commemora il documento Nostra aetate del Concilio vaticano II: “Con le altre fedi impegniamoci contro i pericoli rappresentati dal fondamentalismo religioso e dall'estremismo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Leone XIV: udienza, “gratitudine” per dialogo ebraico-cattolico, “non permettere che le circostanze politiche e le ingiustizie di alcuni di distolgano dall’amicizia” - ”Oggi possiamo guardare con gratitudine a tutto ciò che e stato realizzato nel dialogo ebraico- Lo riporta agensir.it

leone xiv chiesa tolleraPapa Leone XIV contro il potere nella Chiesa: le parole durissime nell’omelia - Durante il Giubileo delle équipe sinodali, Papa Leone XIV invita la Chiesa a rinunciare al clericalismo e ai personalismi. Riporta newsmondo.it

leone xiv chiesa tolleraVATICANO - Leone XIV: La comunione nella Chiesa è "generata e custodita dallo Spirito Santo" - E questo rende possibile in ogni tempo invocare e incontrare il miracolo di una «Chiesa umi ... Segnala fides.org

