Leonardo resta in Avio e partecipa all’aumento
Leonardo mette mano al portafoglio e accelera sul riassetto delle sue partecipazioni di Avio. Ieri il gruppo italiano della difesa guidato da Roberto Cingolani ( in foto ) ha annunciato la vendita di 2,6 milioni di azioni, pari a una partecipazione del 9,4% del capitale sociale del produttore di razzi, tramite una procedura di accelerated bookbuilding. Si tratta di un’operazione rapida, spesso completata in uno o due giorni, utilizzata per vendere un blocco significativo di azioni agli investitori istituzionali. Con questa operazione, Leonardo punta a liberare risorse fresche da destinare proprio alla società di Colleferro, impegnata in un nuovo aumento di capitale da 400 milioni di euro per sostenere la crescita nel settore spaziale italiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
