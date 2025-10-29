Leonardo la fabbrica del Fusaro si apre ai ragazzi

Napoli, 29 ottobre 2025 – Lo stabilimento Leonardo di Fusaro ha aperto le proprie porte accogliendo 67 piccoli ospiti, equamente divisi tra bambine e bambini, tra i 9 e i 12 anni — di cui circa metà provenienti dall’oratorio della Medaglia Miracolosa di Napoli, gli altri figli e figlie di dipendenti Leonardo — per una giornata all’insegna della scoperta, della curiosità e dell’apprendimento. Un modo per ampliare il perimetro e far conoscere il settore manifatturiero nelle sue nuove declinazioni e dimensioni, molto lontane dalla tradizionale immagine stereotipata della fabbrica. Nello stabilimento napoletano si è svolta l’ultima tappa di “Ad Astra – Costellazione Leonardo”, un progetto dedicato all’inclusione sociale ed educativa delle nuove generazioni, promosso da Leonardo in collaborazione con l’associazione no profit Il Cielo Itinerante APS. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Leonardo, la fabbrica del Fusaro si apre ai ragazzi

News recenti che potrebbero piacerti

grazie Bologna, grazie Roma, stasera Firenze per Fabbrica Europa [lo scatto è di Claudia Mei dal concerto al Teatro San Leonardo] Vai su Facebook

Leonardo (@Leonardo_IT) / Posts - X Vai su X

Leonardo, la fabbrica del Fusaro si apre ai ragazzi - Napoli, 29 ottobre 2025 – Lo stabilimento Leonardo di Fusaro ha aperto le proprie porte accogliendo 67 piccoli ospiti, equamente divisi tra bambine e bambini, tra i 9 e i 12 anni — di cui circa metà p ... Come scrive quotidiano.net

Lo stabilimento Leonardo di Nola apre i cancelli ai bambini - Lo stabilimento Leonardo di Nola (Napoli), ha aperto i cancelli a 74 bambine e bambini fra i 9 ed i 12 anni, figli e nipoti di dipendenti e giovani partecipanti dell'Associazione E. Riporta ansa.it