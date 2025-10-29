Lei lo lascia Lui la minaccia di morte

La giovane dietro il paravento, l’ex seduto sul banco degli imputati che ascolta il racconto della loro storia d’amore finita male. In tribunale, infatti, con l’accusa di maltrattamenti. Un copione che va in scena sempre più spesso nelle aule di palazzo di giustizia. "Violenza fisica? Non mi ha picchiato – ammette la ragazza alla domanda del difensore, l’avvocato Jacopo Meini –, magari strattonato". Una presunta violenza psicologica quella del 25enne alla compagna che gli era stata accanto nonostante qualche guaio con la giustizia da cui cercava di riscattarsi. C’era stata una convivenza, emerge. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lei lo lascia. Lui la minaccia di morte

Leggi anche questi approfondimenti

Since1900.it. . Sarri Minaccia, Lascia la Lazio a Gennaio, Ecco Perché! #Sarri #Ultimatum #Mercato #Gennaio #Calcio #Calciomercato #Football #Soccer #TransferNews #SerieA - facebook.com Vai su Facebook

Minaccia il suo ex con un coltello: denunciata Asia Vitale, vittima dello stupro di Palermo. La sua legale lascia l’incarico - X Vai su X

Lei lo lascia lui la minaccia di morte: arrestato dalla Polizia - MANTOVA L’aveva chiamata ripetutamente mentre era al lavoro, usando un numero sconosciuto, finché lei non aveva risposto, e subito lui aveva cominciato a ... Scrive vocedimantova.it

Pamela Genini, cronaca di una morte annunciata: le minacce, le mancate denunce e l'ex fidanzato (che ha provato a salvarla) ci invita a non arrenderci - Pesa come un macigno sulla ragione la parola ineluttabilità, nefasto sinonimo di resa di fronte all’ennesimo femminicidio che ci consegna ancora una volta all’impotenza e ... Come scrive ilmessaggero.it

Minaccia di morte la ex con un badile, 49enne condannato per stalking: aveva il divieto di avvicinamento - Era andato a casa della sua ex, nel Miranese, nonostante un divieto di avvicinamento che glielo avrebbe impedito. ilgazzettino.it scrive