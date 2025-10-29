"Piani comunali di protezione civile non sempre aggiornati, opere finanziate ma ferme, lentezze burocratiche e una frammentazione delle competenze che genera paralisi". Questa la ‘fotografia’ che la Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, presieduta dall’onorevole Pino Bicchielli (Forza Italia), ha portato a Roma a conclusione della ‘missione Toscana’ avvenuta i giorni scorsi, con sopralluoghi e audizioni sui territori colpiti dall’alluvione del 2023. Obiettivo: capire cosa non ha funzionato, dove la macchina si è inceppata (anche nella fase di ‘ricostruzione’) e come semplificare un sistema inadeguato a dare risposte alle emergenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Legge quadro per ridisegnare catena delle competenze"