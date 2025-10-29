Legge 104 in arrivo inasprimento controlli su caregiver familiari cosa c’è da sapere

(Adnkronos) – "In arrivo un inasprimento dei controlli relativi alle agevolazioni previste dalla legge 104 per i lavoratori che assistono un familiare disabile (caregiver familiare)". A dirlo all'AdnkronosLabitalia l'avvocata Lilla Laperuta, esperta di Diritto del lavoro e contratti pubblici, ricordando che "lo scorso 22 ottobre ha preso ufficialmente il via l'esame parlamentare del disegno di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

