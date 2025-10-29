Legge 104 in arrivo controlli INPS su permessi e requisiti | le novità e cosa cambia dal 2026
Dal 1° gennaio 2026 arriva una stretta sui permessi e congedi della Legge 104: l'INPS potrà verificare in qualsiasi momento se i beneficiari mantengono i requisiti sanitari, con controlli più rigorosi e tracciabilità completa dei permessi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Nuovi controlli sui permessi legge 104. Novità dalla Legge di Bilancio 2026 - In arrivo controlli serrati per chi fruisce di permessi e congedi legati alla legge 104. Scrive money.it
Permessi legge 104: nuovi controlli previsti in legge di Bilancio - I datori di lavoro potranno chiedere controlli all’INPS sui lavoratori che fruiscono di permessi da legge 104. Riporta disabili.com
Più controlli sui permessi 104, i permessi saranno tracciati: arriva la stretta con la Legge di Bilancio. Ecco come - Tra le misure previste nel disegno di legge di bilancio attualmente in esame al Senato, un passaggio del comma 8 dell’articolo 129 introduce una modifica nella gestione dei permessi lavorativi concess ... Segnala orizzontescuola.it