Legalità e solidarietà sono due facce della stessa medaglia Non voltiamoci mai dall’altra parte
Questa mattina, 29 ottobre, in via VIII Febbraio, si è tenuta una cerimonia in ricordo del drammatico attentato del 23 maggio 1992 quando, sull’autostrada all’altezza di Capaci, è stato ucciso il giudice Giovanni Falcone con la moglie Francesca Laura Morvillo e i tre agenti della scorta: Antonio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
