Legalità e antimafia rinnovato l' accordo Comune-prefettura sugli appalti

Ilpiacenza.it | 29 ott 2025

La Giunta ha approvato nei giorni scorsi il rinnovo del Protocollo d’intesa tra Amministrazione comunale e Prefettura, per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nel settore degli appalti, concessione di lavori pubblici ed esecuzione di opere di urbanizzazione. Il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

