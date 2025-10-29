Legalità e antimafia rinnovato l' accordo Comune-prefettura sugli appalti

La Giunta ha approvato nei giorni scorsi il rinnovo del Protocollo d’intesa tra Amministrazione comunale e Prefettura, per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nel settore degli appalti, concessione di lavori pubblici ed esecuzione di opere di urbanizzazione. Il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

