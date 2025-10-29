L’educazione cattolica ricostruisce fiducia e semina pace | la FIDAE al Giubileo del Mondo Educativo

La FIDAE partecipa al Giubileo del Mondo Educativo, iniziativa promossa dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione, con uno stand dal titolo Villaggio Globale Educativo. L’iniziativa si colloca all’interno di un evento che vede coinvolti rappresentanti del mondo scolastico da tutto il Paese: dirigenti, docenti, educatori e studenti si confronteranno su temi legati al ruolo dell’educazione in una società attraversata da tensioni e frammentazioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

