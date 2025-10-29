L’educazione cattolica ricostruisce fiducia e semina pace | la FIDAE al Giubileo del Mondo Educativo
La FIDAE partecipa al Giubileo del Mondo Educativo, iniziativa promossa dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione, con uno stand dal titolo Villaggio Globale Educativo. L’iniziativa si colloca all’interno di un evento che vede coinvolti rappresentanti del mondo scolastico da tutto il Paese: dirigenti, docenti, educatori e studenti si confronteranno su temi legati al ruolo dell’educazione in una società attraversata da tensioni e frammentazioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
#PapaLeoneXIV: “l’educazione cattolica ha il compito di ricostruire fiducia in un mondo segnato da conflitti e paure” - X Vai su X
Papa Leone XIV pubblicherà un nuovo documento per il 60° anniversario della Gravissimum Educationis. Il testo offrirà una riflessione sull’attualità dell’educazione cattolica nel mondo di oggi. Vai su Facebook
Nuova Lettera apostolica. Leone XIV: ‘l’educazione cattolica ha il compito di ricostruire fiducia’ - “Disarmate le parole, alzate lo sguardo, custodite il cuore”, per “ricostruire fiducia in un mondo segnato da conflitti e paure”. Lo riporta portalecce.it
Leone XIV: “l’educazione cattolica ha il compito di ricostruire fiducia” - “Disarmate le parole, alzate lo sguardo, custodite il cuore”, per "ricostruire fiducia in un mondo segnato da conflitti e paure". Come scrive agensir.it