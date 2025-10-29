Leda Stupazzoni accusata di aver ucciso il marito con cocci di vaso a Castel d’Aiano lei | ‘Caduto dal tetto’

La pensionata Leda Stupazzoni è ai domiciliari: per gli inquirenti non si tratta di un incidente domestico. La cronaca di Castel d’Aiano si colora di giallo con l’arresto di Leda Stupazzoni, 81 anni, accusata di aver ucciso il marito, Roberto Berti, della stessa età. La vicenda risale al 23 novembre dell’anno scorso, quando la donna aveva chiamato i soccorsi sostenendo che l’uomo fosse caduto dal tetto della loro abitazione nella frazione Razora. Una versione che fin da subito aveva destato sospetti negli investigatori, impegnati nei rilievi e negli accertamenti sul luogo del presunto incidente. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Leda Stupazzoni accusata di aver ucciso il marito con cocci di vaso a Castel d’Aiano, lei: ‘Caduto dal tetto’

