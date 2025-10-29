L’Ecosistema d’Impresa | Connessioni che Creano Valore | Primo evento ufficiale di Sustain Tech Hub SpA Società Benefit

Si è tenuto il 23 ottobre presso Le Village di Padova il primo evento ufficiale di Sustain Tech Hub S.p.A. Società Benefit, dal titolo “L’Ecosistema d’Impresa: Connessioni che Creano Valore”. Una serata d’incontro, di ringraziamenti e ispirazione dedicata a esplorare il ruolo delle connessioni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

