Leclerc e Hamilton distrutti per loro è finita | la sentenza lascia increduli

L’ultimo Gran Premio di Formula Uno ha certificato passi in avanti per Leclerc ed Hamilton ma ci sono da registrare altre brutte notizie. L’ultimo Gran Premio del Messico ha visto tante clamorose novità. La vittoria di Lando Norris ha firmato ad esempio il sorpasso in classifica al rivale Oscar Piastri ed ora i due lotteranno fino alla fine per il titolo. La Ferrari però sta mostrando segnali di ripresa e in Nord America Charles Leclerc ha terminato al secondo posto, davanti – dopo una grande battaglia – anche a Max Verstappen. Va peggio invece a Lewis Hamilton che ha concluso solo ottavo dopo una penalità di dieci secondi. 🔗 Leggi su Sportface.it