Lecco si conferma al primo posto nazionale per peso dell’artigianato sul totale delle imprese
In occasione della Mostra dell’artigianato, in programma a Lariofiere dal 30 ottobre al 3 novembre, è stato diffuso il report “Le imprese artigiane lariane: aperture, cessazioni e addetti”, curato dall’Ufficio studi della Camera di commercio di Como-Lecco e aggiornato al 1° semestre 2025. Dallo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Sabato 18 ottobre la Under 14 dell'Orobic Rugby Team è scesa in campo a Trescore per due partite: la prima con RUGBY LECCO 1975, la seconda con Rugby Sondalo Nella gara con Lecco la difesa nello spazio si è confermata l’aspetto su cui serve ancor Vai su Facebook
Union Brescia, a Lecco per la manovra di aggancio al secondo posto - La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Come scrive giornaledibrescia.it
Lecco al primo posto come città a misura di bambino - Lecco al top per la qualità della vita dei bambini, Milano in difficoltà sui giovani per caro affitti, incidenti notturni e numero di matrimoni. Da rainews.it