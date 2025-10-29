Lecco si conferma al primo posto nazionale per peso dell’artigianato sul totale delle imprese

Leccotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Mostra dellartigianato, in programma a Lariofiere dal 30 ottobre al 3 novembre, è stato diffuso il report “Le imprese artigiane lariane: aperture, cessazioni e addetti”, curato dall’Ufficio studi della Camera di commercio di Como-Lecco e aggiornato al 1° semestre 2025. Dallo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

lecco conferma primo postoUnion Brescia, a Lecco per la manovra di aggancio al secondo posto - La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Come scrive giornaledibrescia.it

Lecco al primo posto come città a misura di bambino - Lecco al top per la qualità della vita dei bambini, Milano in difficoltà sui giovani per caro affitti, incidenti notturni e numero di matrimoni. Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Lecco Conferma Primo Posto