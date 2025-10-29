Lecce pompa di cemento tocca fili elettrici | operaio 67enne muore folgorato
(Adnkronos) – Questa mattina un uomo di 67 anni di origine albanese, Limos Allushaj, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto alle 10.30 in via vecchia Frigole a Lecce. L'addetto lavorava come operaio della ditta Persano nel settore edile. A causa forse di una manovra errata, la pompa di cemento ha toccato i fili . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
