Lecce operaio muore folgorato a 67 anni | la betoniera su cui lavorava ha toccato i cavi elettrici

Repubblica.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allushaj Limos, di origini albanesi ma da anni residente nel capoluogo salentino, era impegnato in interventi per la realizzazione di un muretto a secco in campagna. 🔗 Leggi su Repubblica.it

