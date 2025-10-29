Lecce operaio muore folgorato a 67 anni | la betoniera su cui lavorava ha toccato i cavi elettrici
Allushaj Limos, di origini albanesi ma da anni residente nel capoluogo salentino, era impegnato in interventi per la realizzazione di un muretto a secco in campagna. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Leggi anche questi approfondimenti
Operaio 29enne di Martina Franca morì folgorato a San Donato di Lecce: in tre patteggiano la pena - X Vai su X
OPERAIO MUORE IN SALENTO, COSTRUIVA UNA VASCA PER L’ACQUA PIOVANA La tragedia a Corsano: l’uomo, 58 anni, lavorava per un appalto pubblico. È stato travolto dal crollo del solaio. Cgil Lecce: “Terribile e inaccettabile” L’ennesima traged Vai su Facebook
Incidente sul lavoro: operaio 67enne muore folgorato - Un operaio 67enne di origini albanesi è morto folgorato questa mattina in via Vecchia Frigole. Come scrive leccesette.it
Tragedia nel Salento: operaio muore folgorato a Lecce - Questa mattina nel Salento si è verificato un grave incidente sul lavoro in una zona periferica di Lecce. Segnala leccesette.it
Ennesimo incidente sul lavoro a Lecce, operaio 67enne muore folgorato - Nonostante la prontezza dei soccorsi, con l'intervento immediato dei sanitari del 118, per il 67enne non c'è stato nulla da fare. leccenews24.it scrive