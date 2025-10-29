Lecce operaio 67enne muore folgorato
15.15 Un operaio di 67 anni è morto folgorato a Lecce mentre lavorava in un cantiere. Erano in corso alcuni interventi per la realizzazione di un muretto a secco quando il braccio di una pompa per calcestruzzo avrebbe urtato i cavi dell' alta tensione e la corrente elettrica e avrebbe investito l'uomo. Il 67enne era nato in Albania ma da tempo era resisidente a Lecce. Vano è stato ogni tentativo di rianimarlo. Sul posto VdF, polizia e personale Spesal. La procura di Lecce ha aperto un'inchiesta. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
