Lecce-Napoli le vittorie sono come i soldi | non puzzano Anche se sono sporche Gazzetta

Il Napoli vince ancora e questa volta lo fa contro i Lecce in una partita sporca e ostica che però sta nelle corde di Conte. Formazione ancora rimaneggiata per le assenze, ma ci pensa Antonio a gestire gli uomini e a far entrare quelli decisivi nel secondo tempo- La Gazzetta dello Sport ha commentato questo secnondo successo consecutivo del Napoli in campionato, tre punti davvero importanti per il morale e soprattutto la classifica che vede gli azzurri in testa da soli in attesa della gara che dovrà disputare la Roma: Leggi anche: Senza De Bruyne, è il Napoli da trincea e vincente dello scorso anno: 1-0 a Lecce, così si vince “Le vittorie sono come i soldi: non puzzano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lecce-Napoli, le vittorie sono come i soldi: non puzzano. Anche se sono sporche (Gazzetta)

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

C'era un per #LecceNapoli Guardate come esulta Tommaso Starace! - facebook.com Vai su Facebook

#Lecce- #Napoli, i top e flop: Neres cambia la partita, Politano in ombra - X Vai su X

Lecce-Napoli, le vittorie sono come i soldi: non puzzano. Anche se sono sporche (Gazzetta) - La Gazzetta analizza la vittoria del Napoli contro il Lecce vinta dal napoli grazie al rigore parato e alla capocciata di Anguissa ... Riporta ilnapolista.it

Lecce-Napoli 0-1, Gazzetta - Le vittorie sono come i soldi: non puzzano anche se sporche. Poi non chiediamoci perché certe squadre sono là davanti - La vittoria contro il Lecce è stata molto pesante per gli azzurri che staccano le altre squadre andando da soli in testa alla classifica. Da msn.com

SSCN - Lecce-Napoli, i precedenti e l'analisi del match - I precedenti a Lecce tra le due squadre sono 20: 5 i successi salentini (l'ultimo nel campionato 2010/11, per 2- Scrive msn.com