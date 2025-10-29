In una settimana in cui non ci si è mai fermati nel parlare di errori e sviste arbitrali su molti campi di Serie A, il Napoli prova a isolarsi da ogni discorso e, dopo la vittoria di ieri contro il Lecce, si prepara ai prossimi impegni. Il successo in Salento ha portato i partenopei da soli in vetta, in attesa della risposta della Roma e del prossimo weekend di grande calcio. La partita contro il Lecce ha visto aprirsi, ancora una volta, un feroce dibattito sulle scelte messe in atto dall’arbitro. Nel mirino sono finiti il rigore fischiato per tocco irregolare da parte di Juan Jesus, ma anche il fallo subito da Olivera a inizio gara. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lecce-Napoli, Calvarese sicuro sugli episodi: bufera social e tifosi infuriati