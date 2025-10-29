Lecce Napoli ancora polemiche arbitrali sui partenopei | il gol di Anguissa nasce da una punizione inesistente?

Internews24.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 L’episodio in questione. Il gol che ha deciso la sfida tra Lecce e Napoli nel turno infrasettimanale, regalando la vittoria ai partenopei, è nato da un episodio arbitrale che ha sollevato forti dubbi. Il gol-partita, segnato di testa dal centrocampista camerunese André-Frank Zambo Anguissa al 67?, è scaturito da un calcio di punizione inesistente fischiato dall’arbitro Francesco Collu. L’episodio incriminato si è verificato dopo un calcio d’angolo respinto dalla difesa del Lecce. 🔗 Leggi su Internews24.com

lecce napoli ancora polemiche arbitrali sui partenopei il gol di anguissa nasce da una punizione inesistente

© Internews24.com - Lecce Napoli, ancora polemiche arbitrali sui partenopei: il gol di Anguissa nasce da una punizione inesistente?

Leggi anche questi approfondimenti

lecce napoli polemiche arbitraliConte Marotta, il duello continua! Il tecnico del Napoli in conferenza: «Rimaniamo tranquilli e fiduciosi in Rocchi e nella classe arbitrale sperando che certe lamentele non ... - L’allenatore del Napoli parla in conferenza: «Rimaniamo tranquilli e fiduciosi in Rocchi» Al termine della sofferta ma preziosa vittoria per 1- Da calcionews24.com

lecce napoli polemiche arbitraliLecce-Napoli oggi in diretta TV: dove vederla, canale, orario e polemiche - Azzurri in campo dopo il successo (con polemica) contro l'Inter: scopri chi trasmette il match oggi 28 ottobre 2025. Riporta libero.it

lecce napoli polemiche arbitraliConte: "Chi dice che l'assenza di De Bruyne è un vantaggio per il Napoli, è da oscar" - “Sapevo che non sarebbe stata una partita semplice, perchè il Lecce è una buona squadra e giocare in casa sua non è mai una passeggiata di salute. Lo riporta napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Lecce Napoli Polemiche Arbitrali