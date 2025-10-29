Le pagelle di Lecce-Napoli 0-1, a cura di Fabrizio d’Esposito. MILINKOVIC-SAVIC. La porta torna vergine dopo tempo immemore e Zio Vanja fa una sola parata su quel rigorino quasi invisibile concesso agli autoctoni. Una respinta che conta tre punti – 8 DI LORENZO. Nel bene e nel male (l’infortunio di King Kevin) il rivoluzionario in panca normalizza il Napule, l’ossessione per i cross diminuisce (stasera gli azzurri ne fanno quattro in tutto) ma lì a destra l’inamovibile diarchia DiloPoli dimostra che il potere logora sempre, a prescindere. Il Capitano dei Due Scudetti difende e offende, perde una palla potenzialmente pericolosa mentre tenta di impostare e talvolta si affanna troppo nel rincorrere Banda. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lecce-Napoli 0-1, pagelle – Anguissa segna, recupera, sbaglia un solo passaggio e Conte gli grida: «passaggio di merda»