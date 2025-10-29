Lecce incidente sul lavoro | 67enne morto folgorato Stamattina

Questa mattina nel Salento si è verificato un grave incidente sul lavoro in una zona periferica di Lecce. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi e le autorità competenti, ma per l’ operaio non c’è stato nulla da fare. Intorno alle 10.30, un uomo di 67 anni, nato in Albania ma residente a Lecce, è morto in via Vecchia Frigole, nella periferia della città, mentre lavorava come operaio in una ditta edile locale. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe rimasto folgorato durante la manovra di una pompa per calcestruzzo che ha urtato i cavi dell’energia elettrica. I soccorsi del 118 sono intervenuti tempestivamente, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

