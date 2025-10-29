Leao serata no | le palle perse i problemi all' anca Allegri lo sostituisce ma poi lo difende

Prestazione non convincente del portoghese, sostituito all'intervallo per un fastidio fisico. L'ennesima prova opaca, in una stagione senza vie di mezzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Leao, serata no: le palle perse, i problemi all'anca... Allegri lo sostituisce ma poi lo difende

Altri contenuti sullo stesso argomento

Non è stata la serata di #Leao. Uscito al 45’, il suo atteggiamento ha fatto discutere molti tifosi rossoneri. C’è chi lo difende, ricordando quanto sia decisivo quando accende la luce, e chi invece chiede più carattere, più fame, più “Milan” dentro. ? Il talento n - facebook.com Vai su Facebook

Il Milan supera la Fiorentina grazie alla doppietta di #Leao Rivedi le emozioni della serata sul nostro canale YouTube: https://youtube.com/watch?v=nCKUPLeZWb8… #MilanFiorentina - X Vai su X

Milan, Leao: la risposta ad Allegri e le bordate di Marchegiani. Si scatena la polemica - Ma Luca Marchegiani lo critica in diretta a Sky Sport e scatena una bufera post Milan- Riporta sport.virgilio.it

Leao se la ride: "Quando il mister ha calciato la palla? Allegri è top, calmaaaa mister!!" - Il portoghese si è divertito su Twitch rivedendo i comportamenti del suo tecnico in panchina durante Milan- corrieredellosport.it scrive