Leao serata no | le palle perse i problemi all' anca Allegri lo sostituisce ma poi lo difende

Gazzetta.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prestazione non convincente del portoghese, sostituito all'intervallo per un fastidio fisico. L'ennesima prova opaca, in una stagione senza vie di mezzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

