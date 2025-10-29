Leao bocciato e c’è chi invoca… Balotelli! Le reazioni social ad Atalanta-Milan
A Bergamo finisce 1-1 tra Atalanta e Milan, con i rossoneri che vanno in vantaggio dopo pochi minuti grazie alla rete di Ricci, ma poi si fanno raggiungere dal mancino potentissimo di Lookman, al primo gol stagionale. Social spietati contro la squadra di Allegri e contro due bersagli in particolare: da una parte Leao, sostituito all’intervallo dopo un primo tempo non brillante, e dall’altra Nkunku, paragonato addirittura a Chukwueze. Queste le reazioni dei tifosi dal web dopo Atalanta-Milan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
