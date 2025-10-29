Le uscite più interessanti di novembre su Netflix
L’autunno e lo streaming vanno particolarmente d’accordo: i primi freddi e le giornate che si accorciano, infatti, spesso sono gli alleati migliori per i weekend da trascorrere davanti alla tv. Non è probabilmente un caso, allora, che un colosso dello streaming come Netflix abbia riservato alcune uscite importanti a novembre, il mese autunnale per antonomasia. Ecco quali sono i cinque format più interessanti – tra anteprime, film originali e serie tv – che vedremo prossimamente. Frankenstein – 7 novembre. Il film diretto dal Premio Oscar Guillermo Del Toro e presentato in anteprima all’82esima Mostra del Cinema di Venezia, arriverà su Netflix il 7 novembre dopo essere uscito solo in alcune sale selezionate lo scorso 22 ottobre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
