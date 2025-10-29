Le strade alluvionate Maxi piano per riasfaltarle | un milione e 200mila euro

Non solo la Faentina, non solo via Sirotti, via Curbastro, via Braille. Il progetto si espande in un’area più grande. Parliamo delle strade colpite dall’alluvione del maggio 2023 a Fornace Zarattini, per le quali già nei mesi scorsi è arrivato un grosso finanziamento da parte del Pnrr. E ora, grazie ai ribassi sulla base d’asta, ora il Comune è riuscito ad aumentare le aree interessate dai lavori. Il finanziamento ammonta infatti in totale a una bella somma: un milione e 257mila euro. L’intervento è stato aggiudicato con un ribasso complessivo di 252mila euro, che Palazzo Merlato, dopo un consulto con la Struttura commissariale, ha deciso di reinvestire sullo stesso progetto con una variante che aumenta le aree interessate, anche in seguito ai danni causati dagli episodi di maltempo di settembre e ottobre 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le strade alluvionate. Maxi piano per riasfaltarle: un milione e 200mila euro

News recenti che potrebbero piacerti

Rmk Sciacca. . IN CORSO LAVORI DI RIPRISTINO DELLE STRADE PROVINCIALI ALLUVIONATE - facebook.com Vai su Facebook

#Meteo: #Alluvione in #Spagna, strade inghiottite dall'acqua a #Castellote; il #Video - X Vai su X

Le strade alluvionate. Maxi piano per riasfaltarle: un milione e 200mila euro - Fornace Zarattini, i lavori sono già partiti ma ora il progetto è stato ampliato e include più strade della zona industriale, le rampe di accesso alla statale e il completamento della pista ciclopedon ... Secondo msn.com

Maxi piano di asfaltature nelle zone alluvionate - L’avvio dei lavori in via San Giovanni Bosco a Faenza, dove nei prossimi giorni sono state segnalate numerose modifiche ... Scrive msn.com