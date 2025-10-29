Le Stelle di Branko ecco le previsioni di mercoledì 29 ottobre
"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 29 ottobre 2025 Ariete Luna al primo quarto in Acquario annuncia una giornata importante per le relazioni con gli altri, non sono solo amicizie o possibili incontri d'amore, ma anche l'inizio di validi contatti per la vostra professione, che dovete assolutamente cercare lontano dalla solita cerchia, in nuovi ambienti, anche all'estero. Lo dice Luna congiunta a Plutone, lo conferma Mercurio che proprio oggi si trasferisce in Sagittario, un segno amico che per voi rappresenta i viaggi, il resto del mondo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
