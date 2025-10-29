Cremona - . A Calvatone verrà posizionato un ponte Bailey, di quelli di tipo militare, per collegare con il comune mantovano di Acquanegra sul Chiese. Le Province di Mantova e Cremona hanno approvato un Protocollo d’Intesa aggiornato per regolare le rispettive competenze, tra cui le modalità di erogazione dei trasferimenti dalla Provincia di Mantova a quella di Cremona, subentrata quale soggetto attuatore dell’intervento di ricostruzione del ponte. La Provincia di Cremona ha già approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento di ristrutturazione del ponte nella Conferenza dei servizi del 7 agosto scorso, esaurendo ad oggi tutte le attività di propria spettanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Le sponde cremonese e mantovana dell'Oglio finalmente saranno di nuovo unite