Le sponde cremonese e mantovana dell’Oglio finalmente saranno di nuovo unite
Cremona - . A Calvatone verrà posizionato un ponte Bailey, di quelli di tipo militare, per collegare con il comune mantovano di Acquanegra sul Chiese. Le Province di Mantova e Cremona hanno approvato un Protocollo d’Intesa aggiornato per regolare le rispettive competenze, tra cui le modalità di erogazione dei trasferimenti dalla Provincia di Mantova a quella di Cremona, subentrata quale soggetto attuatore dell’intervento di ricostruzione del ponte. La Provincia di Cremona ha già approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento di ristrutturazione del ponte nella Conferenza dei servizi del 7 agosto scorso, esaurendo ad oggi tutte le attività di propria spettanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
PARCO DEL MINCIO: TEMPO DI "MANDALA D'AUTUNNO" SULLE SPONDE DEL LAGO DI MEZZO. Nell'ambito della rassegna "Ben-essere in natura nel Parco del Mincio", domenica 12 ottobre, lungo le sponde del lago del Mezzo, si svolgerà il laboratorio gr Vai su Facebook
Le sponde cremonese e mantovana dell’Oglio finalmente saranno di nuovo unite - A Calvatone (Cremona) verrà posizionato un ponte Bailey, di quelli di tipo militare, per collegare il paese con il comune di Acquanegra sul Chiese (Mantova) ... Da ilgiorno.it