Sono entrati in servizio a Varese sette ispettori ambientali. Una nuova figura, introdotta dall’apposito regolamento approvato ad aprile in Consiglio comunale. Gli operatori, individuati tra il personale dell’Amministrazione e i dipendenti dell’Impresa Sangalli, si occuperanno di vigilare sul rispetto del regolamento di igiene urbana, controllando il corretto contenuto e la differenziazione dei rifiuti conferiti, la tempistica e la modalità di esposizione della raccolta porta a porta. Gli ispettori verificheranno inoltre lo stato e il corretto ritiro dei bidoni e delle attrezzature. Un’attenzione particolare sarà dedicata poi all’abbandono dei rifiuti urbani: su questo aspetto l’ispettore ambientale è competente per l’errata ubicazione, ossia il conferimento all’interno dei cestini stradali di rifiuti non ammessi o di rifiuti domestici abbandonati in prossimità delle attrezzature pubbliche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le sette sentinelle dell’ambiente. Dalla differenziata all’abbandono: gli ispettori vigileranno sui rifiuti