Le riprese della serie tv Rai su Livatino | il dentista Ciro Fuschino nel cast con Nino Frassica

Proseguono le riprese nell’Agrigentino della miniserie di Rai Fiction dedicata a Rosario?Livatino, diretta da Michele Placido, con set sparsi fra il capoluogo e altri paesi. Tra fede, giustizia e cinema: Naro diventa set per la serie Rai su Rosario LivatinoIn una delle scene in corso di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

