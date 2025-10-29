Le piante si organizzano seguendo un ordine nascosto per riuscire a sopravvivere nelle zone più aride e ostili della Terra

Wired.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un fenomeno, quello dell'iperuniformità disordinata, osservato già in precedenza in sistemi microscopici, ma che potrebbe essere trovato anche oltre il nostro pianeta, ad esempio su Marte. 🔗 Leggi su Wired.it

le piante si organizzano seguendo un ordine nascosto per riuscire a sopravvivere nelle zone pi249 aride e ostili della terra

© Wired.it - Le piante si organizzano seguendo un ordine nascosto per riuscire a sopravvivere nelle zone più aride e ostili della Terra

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Piante Organizzano Seguendo Ordine