Le pensioni anticipate sono in calo mentre aumentano quelle di vecchiaia
Un crollo verticale delle pensioni anticipate, un boom di quelle di vecchiaia e un mercato del lavoro più precario. È la fotografia scattata dal Rendiconto Sociale dell’Inps, che misura l’impatto delle riforme volute dall’esecutivo Meloni. In due anni, tra il 2022 e il 2024, le uscite anticipate sono calate del 26%, con picchi del -39% per le donne e del -31% per i dipendenti pubblici. I dati delle pensioni: cosa è emerso. Il simbolo di questo cambiamento epocale è nei numeri. Dalle oltre 103mila pensioni con Quota 100 nel 2021, si è scesi a sole 1.154 nel 2024 con Quota 103, un calo del 99%. Stessa sorte per Opzione Donna, precipitata da 26. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
