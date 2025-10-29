Le parole di Giorgetti sui presunti tagli alle opere pubbliche

Si è tenuto al Ministero delle Infrastrutture il vertice della Lega dedicato alla manovra, con la partecipazione di Matteo Salvini, del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, del sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, di Armando Siri, Claudio Borghi e Alberto Bagnai. Al centro della discussione la pace fiscale, gli interventi sul settore bancario e, soprattutto, le voci relative ai presunti tagli alle opere pubbliche, con relativa richiesta di marcia indietro di Tajani, che il Mef ha smentito. Giorgetti ha spiegato che non si tratta di riduzioni ai finanziamenti, ma di una diversa pianificazione delle risorse.

Il segretario generale ha subito ribadito “Adesso, dalle parole si passi ai fatti, perché il decreto Masaf è stato approvato da quasi un anno, ma le imprese sono ancora ferme e i competitor hanno ormai un vantaggio di anni”. Vai su Facebook

? 6,1 milioni di euro per la provincia di Varese e 36,2 milioni di euro per l’intera Lombardia. Il ministro Giorgetti è stato di parola: sono finalmente arrivati i fondi promessi per coprire le spese dei minori in comunità, che pesano interamente sui bilanci comunal - X Vai su X

Le parole di Giorgetti sui presunti tagli alle opere pubbliche - Giancarlo Giorgetti ha commentato così i presunti tagli alle opere pubbliche inserite in manovra: «Sono fake news». Secondo lettera43.it

Giorgetti, 'nessun taglio sulle opere, è una fake news - "Siamo venuti al Mit e abbiamo chiarito anche con Salvini rispetto a questa fake news dei presunti tagli alle infrastrutture. Da msn.com

Giorgetti: nella manovra cose più significative degli affitti brevi - 'Per il piano case risorse già dal 2026, sull'aumento del contributo delle banche decide il Parlamento' (ANSA) ... Come scrive ansa.it