Le pagelle Magnani detta legge Sorpresa Bertagnoli

MOTTA 6. Buona amministrazione in diversi cross bloccati con personalità. Che brivido al 39’ quando per poco regala palla a Mendes che non aggancia un passaggio errato. PAPETTI 7. Questa è la sua posizione, sulla destra è tutt’altra storia. Sicuro, puntuale, preciso, battagliero. Provvidenziale quando mura in piena area un tiro pericoloso al 72’. MAGNANI 7,5. Prima da titolare. Per fare i puntigliosi diciamo che è appena in ritardo in due situazioni, concedendo due punizioni scomode (normale vista la sua recente storia atletica), ma poi detta totalmente legge e "gasa" il pubblico quando nella sofferenza finale spazza ogni cosa sulla Luna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Magnani detta legge. Sorpresa Bertagnoli

