CHICHIZOLA 6 Il tiro di Bozzolan è forte ed angolato e lui non può farci gran chè. Per il resto della gara non è praticamente mai impegnato dagli attaccanti granata. TONOLI 6 Primo tempo di attenzione con qualche buona sortita in avanti. Qualche sbavatura veniale, a fine gara rischia un rosso per fallo da ultimo uomo ma il Var conferma il giallo. ADORNI 6 Va in difficoltà più che in altre occasioni nel primo tempo, nella ripresa gli attacchi granata sono pochi e se la cava senza affanni. NIELING 5,5 Da una sua svirgolata nasce un assist involontario per il gol di Bozzolan. Poi finchè è in campo fatica sulle ripartenze della Reggiana e pasticca in più di un’occasione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. L’ex Sersanti sbaglia, Gliozzi sfiora l’eurogol