Le pagelle Consola la conferma del baby Giovannini Svarione fatale di Pellizzari male l’attacco

Sport.quotidiano.net | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calvani 6,5: pronti via e rimedia a un retropassaggio balordo di un compagno, sventando la minaccia. Stilisticamente non ineccepibile, se la cava su Lanzi e Castegnaro nel primo tempo; nulla può nel secondo sulla deviazione ravvicinata di Nanni. Mandrelli 6,5: tiene in copertura e affonda sulla destra con profitto, recapitando cross invitanti nell’area vicentina (12’ st Elia 6,5: entra in campo con piglio farfallino, poi torna in sé e si produce in una chiusura che ritarda il misfatto biancorosso e in due che evitano un passivo più pesante). Pellizzari 5: macchia una prova dignitosa con un liscio da matita blu che regala all’Arzignano il passaggio agli ottavi di Coppa Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

