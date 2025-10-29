Le pagelle Consola la conferma del baby Giovannini Svarione fatale di Pellizzari male l’attacco
Calvani 6,5: pronti via e rimedia a un retropassaggio balordo di un compagno, sventando la minaccia. Stilisticamente non ineccepibile, se la cava su Lanzi e Castegnaro nel primo tempo; nulla può nel secondo sulla deviazione ravvicinata di Nanni. Mandrelli 6,5: tiene in copertura e affonda sulla destra con profitto, recapitando cross invitanti nell’area vicentina (12’ st Elia 6,5: entra in campo con piglio farfallino, poi torna in sé e si produce in una chiusura che ritarda il misfatto biancorosso e in due che evitano un passivo più pesante). Pellizzari 5: macchia una prova dignitosa con un liscio da matita blu che regala all’Arzignano il passaggio agli ottavi di Coppa Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Biraghi tra i peggiori nella difesa granata secondo le pagelle di Tuttosport Voto 5.5 — Si vede poco e, quando viene puntato, viene spesso superato dagli avversari. Il suo ritorno nell’undici titolare non è certo da ricordare… - facebook.com Vai su Facebook
Le pagelle. Consola la conferma del baby Giovannini. Svarione fatale di Pellizzari, male l’attacco - Calvani 6,5: pronti via e rimedia a un retropassaggio balordo di un compagno, sventando la minaccia. Si legge su msn.com