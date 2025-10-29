MILAN: 6. Praticamente mai chiamato ad interventi importanti. VENANZI: sv. Gioca soltanto 30’, poi è costretto a lasciare per un problema muscolare. XEKA: 6. Alla mezz’ora del primo tempo prende il posto dell’infortunato Venanzi e si mette a disposizione dei compagni di squadra. PUPESCHI: 6,5. Sempre attento e preciso nelle chiusure. Concede nulla. SANTERAMO: 6,5. Buona partita; sui calci piazzati prova a cercare il gol di testa. LORENZINI: 6. Cerca di spingere e mette al centro buoni cross. Recupera palloni interessanti. BARTOLOTTA: 6. Prova a saltare l’uomo e ci riesce facendo salire la squadra quando serve. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - LE PAGELLE. Bene tutto l’attacco. Ma svetta l’autore della doppietta