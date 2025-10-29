Le notizie più importanti di oggi 29 ottobre 2025 a Latina e in provincia

Le notizie di oggi a Latina e in provincia: ecco di seguito il riepilogo della giornata attraverso i fatti e le storie più importanti di questo mercoledì 29 ottobre 2025 nel territorio pontino. - Ikea arriva a Latina e apre il suo plan and order point all’interno del centro commerciale. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Comunicato della Sindaca e della Giunta comunale Tre importanti notizie per Borgosatollo, ottenute nella settimana appena passata: ?Vinto il bando con il progetto “BEAT” per giovani e politiche giovanili per i ragazzi e le ragazze di Vai su Facebook

Finalmente una newsletter che: contiene le #notizie importanti e bandi di finanziamento per gli enti #nonprofit dice le cose come stanno spiega le leggi con parole semplici . Scopri di più sul nostro sito: https://buff.ly/5iU32VN . #terzosettore#cultura #ben - X Vai su X

Oggi al via a Sharm i negoziati sul piano di pace per Gaza - Un Donald Trump ottimista continua a dare le carte nella difficile partita del piano di pace per Gaza, facendo pressioni sia su Benyamin Netanyahu sia su Hamas prima che i negoziati entrino nel vivo ... Da ansa.it