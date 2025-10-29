Le notizie più importanti di oggi 29 ottobre 2025 a Latina e in provincia

Latinatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le notizie di oggi a Latina e in provincia: ecco di seguito il riepilogo della giornata attraverso i fatti e le storie più importanti di questo mercoledì 29 ottobre 2025 nel territorio pontino. - Ikea arriva a Latina e apre il suo plan and order point all’interno del centro commerciale. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Oggi al via a Sharm i negoziati sul piano di pace per Gaza - Un Donald Trump ottimista continua a dare le carte nella difficile partita del piano di pace per Gaza, facendo pressioni sia su Benyamin Netanyahu sia su Hamas prima che i negoziati entrino nel vivo ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Notizie Pi249 Importanti Oggi