Le Marche nel mondo grazie a iGuzzini
È stato inaugurato ieri, nella sede centrale di iGuzzini illuminazione, il nuovo showroom della luce, un progetto innovativo che trasforma la cultura della luce in un’esperienza sensoriale e tecnologica. Al taglio del nastro, oltre a Cristiano Venturini, Chief financial officer di iGuzzini, erano presenti il sindaco di Recanati, Emanuele Pepa, e il presidente della Regione, Francesco Acquaroli (nella foto con Pepa e Venturini). Lo spazio, ideato dall’architetto Alfonso Femia con il progetto illuminotecnico di Artec Studio, si estende su oltre 1.200 metri quadrati indoor e 280 outdoor e si propone come un punto di riferimento internazionale per architetti, designer e professionisti del settore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
FLASH MOB PER LA PACE – FIM CISL MARCHE Oggi, durante il Consiglio Generale della FIM CISL Marche si è svolto un flash mob per dire basta a tutte le guerre, per chiedere pace, dialogo e giustizia sociale. In un mondo dove il rumore delle armi soff - facebook.com Vai su Facebook
#Elezioni in #Marche e #Calabria. L'attenzione #politica italiana si è concentrata, nei tempi più recenti, su queste due regioni. Nelle pagine di #Attualità, l'analisi di Massimiliano Panarari, docente di Sociologia della Comunicazione https://mondopadano.it/new - X Vai su X
"Le Marche nel mondo grazie a iGuzzini" - È stato inaugurato ieri, nella sede centrale di iGuzzini illuminazione, il nuovo showroom della luce, un progetto innovativo che ... Lo riporta msn.com