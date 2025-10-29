le marche nel mondo grazie a iguzzini

È stato inaugurato ieri, nella sede centrale di iGuzzini illuminazione, il nuovo showroom della luce, un progetto innovativo che trasforma la cultura della luce in un’esperienza sensoriale e tecnologica. Al taglio del nastro, oltre a Cristiano Venturini, Chief financial officer di iGuzzini, erano presenti il sindaco di Recanati, Emanuele Pepa, e il presidente della Regione, Francesco Acquaroli (nella foto con Pepa e Venturini). Lo spazio, ideato dall’architetto Alfonso Femia con il progetto illuminotecnico di Artec Studio, si estende su oltre 1.200 metri quadrati indoor e 280 outdoor e si propone come un punto di riferimento internazionale per architetti, designer e professionisti del settore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

