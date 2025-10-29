Le imprese italiane cercano 686mila lavoratori con competenze collegate all’Intelligenza Artificiale I dati
Nel 2024, sono oltre 181mila le imprese italiane con dipendenti che hanno introdotto tecnologie legate all’intelligenza artificiale nei propri processi. I dati sono stati forniti dalla ricerca ‘ I pionieri dell’AI ’, condotta dall’Ufficio studi di Confartigianato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Imprese umiliate, promesse tradite. La premier Meloni e il suo Governo festeggiano i tre anni di legislatura vantandosi dei “clamorosi risultati” ottenuti a favore degli italiani e sbandierano imprese italiane “in rampa di lancio”, nonostante la scure dei dazi. Ma la - facebook.com Vai su Facebook
Cyberattacchi alle imprese italiane in crescita: +45,5% in 4 anni, la Toscana la regione più colpita - X Vai su X