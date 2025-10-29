Le imprese italiane cercano 686mila lavoratori con competenze collegate all’Intelligenza Artificiale I dati

Nel 2024, sono oltre 181mila le imprese italiane con dipendenti che hanno introdotto tecnologie legate allintelligenza artificiale nei propri processi. I dati sono stati forniti dalla ricerca ‘ I pionieri dell’AI ’, condotta dall’Ufficio studi di Confartigianato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

