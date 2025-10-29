Le immagini dell' uragano Melissa che dalla Giamaca si è spostato a Cuba
Dopo aver attraversato la Giamaica con venti che sono arrivati fino a 295 kmh, diventando la tempesta più forte ad aver colpito il paese nella storia moderna, l'uragano Melissa ha raggiunto Cuba. I venti sono scesi a 190 kmh ed è stata comunicata l'allerta per le province cubane di Granma, Santiago de Cuba, Guantanamo, Holguin e Las Tunas, nonché per le Bahamas sudorientali e centrali. Secondo le previsioni, infatti, l'uragano si sposterà a nord-est verso le Bahamas e le Bermuda. Quando ieri Melissa è arrivata in Giamaica era classificato come uragano di categoria cinque, ma la velocità del vento che si è abbattuto sul paese è stata superiore a quella di solito associata a questa categoria, arrivando fino a 295 kmh. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Altre letture consigliate
Meteo: Uragano Melissa, tra i più potenti di sempre, è una catastrofe! Le immagini in DIRETTA Vai su Facebook
Le immagini dell'uragano Melissa, che dalla Giamaca si è spostato a Cuba - Da categoria cinque, con venti fino a 295 km/h, l'uragano è stato declassato a tre. Lo riporta ilfoglio.it
L’occhio di Melissa attraversa la Giamaica: le impressionanti immagini dell'uragano dallo Spazio - Le immagini del CIRA e della NOAA mostrano il passaggio del ciclone di categoria 5 sull’isola, con venti fino a 295 km/h ... msn.com scrive
Uragano Melissa colpisce Cuba dopo la Giamaica: migliaia di evacuati e intere città allagate - Melissa tocca terra come uragano di categoria 3 dopo aver devastato la Giamaica, causando almeno sette vittime nei Caraibi ... Scrive msn.com