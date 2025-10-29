Dopo aver attraversato la Giamaica con venti che sono arrivati fino a 295 kmh, diventando la tempesta più forte ad aver colpito il paese nella storia moderna, l'uragano Melissa ha raggiunto Cuba. I venti sono scesi a 190 kmh ed è stata comunicata l'allerta per le province cubane di Granma, Santiago de Cuba, Guantanamo, Holguin e Las Tunas, nonché per le Bahamas sudorientali e centrali. Secondo le previsioni, infatti, l'uragano si sposterà a nord-est verso le Bahamas e le Bermuda. Quando ieri Melissa è arrivata in Giamaica era classificato come uragano di categoria cinque, ma la velocità del vento che si è abbattuto sul paese è stata superiore a quella di solito associata a questa categoria, arrivando fino a 295 kmh. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Le immagini dell'uragano Melissa, che dalla Giamaca si è spostato a Cuba