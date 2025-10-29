Le immagini della rapina al Louvre generate con l’Intelligenza Artificiale
Il furto dei gioielli della Corona di Francia, avvenuto al Louvre il 19 ottobre 2025 nella Galleria di Apollon, ha fatto scalpore e monopolizzato per giorni i titoli dei giornali. L’evento ha scatenato un’ondata di curiosità e speculazioni online e mentre le autorità francesi cercano i responsabili, sui social circolano video e foto della rapina. Molte delle clip mostrano i presunti filmati delle telecamere di sicurezza, foto dei ladri in azione, e perfino riprese “turistiche” dall’interno del museo. Tuttavia, molte di queste immagini sono contenuti generati con l’intelligenza artificiale. Per chi ha fretta. 🔗 Leggi su Open.online
