Le Iene 2025 il ritorno di Platinette dopo due ictus | sono un sopravvissuto un miracolato | Video Mediaset

A Le Iene 2025 il ritorno di Mauro Coruzzi, in arte Platinette, dopo i due ictus che lo hanno colpito in momenti diversi. Come stai? Platinette dopo gli ictus a Le Iene 2025: “sono un miracolato”. Durante l’ultima puntata de Le Iene 2025, Andrea Agresti ha incontrato Mauro Coruzzi, in arte Platinette, dopo i due ictus — uno ischemico e uno emorragico — che lo hanno colpito in momenti diversi, mettendo a dura prova la sua salute e la sua forza di volontà. La Iene ha seguito il personaggio televisivo, conduttore radiofonico, cantante e attore durante le sedute di riabilitazione, documentando con sensibilità e rispetto un percorso difficile ma pieno di determinazione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Le Iene 2025, il ritorno di Platinette dopo due ictus: “sono un sopravvissuto, un miracolato” | Video Mediaset

Scopri altri approfondimenti

Siete pronti per il ritorno del nostro contest “Questa la so!”? Questa sera, martedì 28 ottobre in prima serata su Italia1, nella puntata speciale di “Le Iene Show”, potrete provare a vincere 1.000€ in gettoni d’oro! Non sapete ancora di cosa si tratta? V - X Vai su X

Ha suscitato l'attenzione de "Le Iene", il programma di approfondimento e di inchieste giornalistiche in onda su Italia Uno, la strage ferroviaria del 12 luglio 2016 in cui persero... ? Leggi l'articolo - facebook.com Vai su Facebook

Le Iene tornano al martedì. Stasera Claudia Gerini, Bianca Guaccero e Sarah Toscano tra gli ospiti - Le iene Show: Veronica Gentili e Max Angioni tornano nel martedì di Italia 1 con Claudia Gerini, Bianca Guaccero e Sarah Toscano. Come scrive davidemaggio.it

Il ritorno di Platinette - Andrea Agresti ha incontrato Mauro Coruzzi, in arte Platinette, dopo i due ictus che lo hanno colpito, uno ischemico e uno emorragico. Si legge su iene.mediaset.it

Le iene show, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e gli ospiti - Un martedì diverso dal solito quello di oggi, 28 ottobre, quando Italia 1 trasmette un appuntamento eccezionale con "Le iene show”, prima del ritorno ufficiale del programma nella sua classica formula ... Si legge su today.it