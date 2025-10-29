Le Iene 2025 il ritorno di Platinette dopo due ictus | sono un sopravvissuto un miracolato | Video Mediaset

A Le Iene 2025 il ritorno di Mauro Coruzzi, in arte Platinette, dopo i due ictus che lo hanno colpito in momenti diversi. Come stai? Platinette dopo gli ictus a Le Iene 2025: “sono un miracolato”. Durante l’ultima puntata de Le Iene 2025, Andrea Agresti ha incontrato Mauro Coruzzi, in arte Platinette, dopo i due ictus — uno ischemico e uno emorragico — che lo hanno colpito in momenti diversi, mettendo a dura prova la sua salute e la sua forza di volontà. La Iene ha seguito il personaggio televisivo, conduttore radiofonico, cantante e attore durante le sedute di riabilitazione, documentando con sensibilità e rispetto un percorso difficile ma pieno di determinazione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

le iene 2025 il ritorno di platinette dopo due ictus sono un sopravvissuto un miracolato video mediaset

© Superguidatv.it - Le Iene 2025, il ritorno di Platinette dopo due ictus: “sono un sopravvissuto, un miracolato” | Video Mediaset

