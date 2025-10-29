Le Iene 2025 il monologo di Francesca Barra | il furto d’immagine è una violazione della mia identità | Video Mediaset

Francesca Barra è stata protagonista a Le Iene 2025 di un monologo a pochi giorni dalla notizia di alcune sue foto di nudo generate con l’intelligenza artificiale e pubblicate in rete. La giornalista e conduttrice ha lanciato un messaggio chiaro che riguarda tutti noi. Il monologo di Francesca Barra a Le Iene 2025. « Quando ho scoperto che su un sito circolavano immagini manipolate del mio corpo, foto create con l’intelligenza artificiale, ho provato nausea» – inizia così il monologo di Francesca Barra a Le Iene 2025. La giornalista è stata vittima di alcuni siti sessisti dove sono state pubblicate delle foto di nudo create con l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

