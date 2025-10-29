Sfida di nervi e dettagli a Le Havre: i normanni puntano su organizzazione e compattezza per fermare un Brest che ha costruito la propria identità su ritmo alto, ampiezza e transizioni pulite. Ne esce un incrocio tattico interessante, dove il controllo degli spazi tra le linee e le palle inattive possono spostare l’ago. Chiavi tattiche. 1) Prima pressione vs uscita dal basso Le Havre tende a difendere medio-basso, accettando pochi metri di campo alle spalle e cercando recuperi “puliti” per innescare la corsa degli esterni.. Brest ama alzare il baricentro, con terzini offensivi e mezzali pronte a buttarsi dentro: se la prima pressione sporca la costruzione locale, gli ospiti guadagnano metri e calci piazzati. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Le Havre–Brest: equilibrio sottile al Stade Océane. Match-up tra blocco compatto e verticalità