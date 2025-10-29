Le Havre–Brest | equilibrio sottile al Stade Océane Match-up tra blocco compatto e verticalità
Sfida di nervi e dettagli a Le Havre: i normanni puntano su organizzazione e compattezza per fermare un Brest che ha costruito la propria identità su ritmo alto, ampiezza e transizioni pulite. Ne esce un incrocio tattico interessante, dove il controllo degli spazi tra le linee e le palle inattive possono spostare l’ago. Chiavi tattiche. 1) Prima pressione vs uscita dal basso Le Havre tende a difendere medio-basso, accettando pochi metri di campo alle spalle e cercando recuperi “puliti” per innescare la corsa degli esterni.. Brest ama alzare il baricentro, con terzini offensivi e mezzali pronte a buttarsi dentro: se la prima pressione sporca la costruzione locale, gli ospiti guadagnano metri e calci piazzati. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Scopri altri approfondimenti
Ratiba ya soka leo Jumatano Oktoba 29, 2025 Italy Serie A 20:30 AS Roma Vs Parma 20:30 Juventus Vs Udinese 22:45 Bologna Vs Torino 22:45 Inter Vs Fiorentina France Ligue 1 21:00 Le Havre Vs Brest 21:00 Lorient Vs PSG 21:00 Nice Vs Lille ... # - X Vai su X
ITINERARIO ON THE ROAD IN NORMANDIA DI 7 GIORNI Metti mi piace e seguici per altri consigli di viaggio? Giorno 1 Casa di Monet, Giverny Giorno 2 Abbaye de Jumièges Chêne Chapelle Rouen Giorno 3 Étretat Giorno 4 Le Havre Honfl Vai su Facebook
Pensioni: sistema in equilibrio sottile, bloccare anzianità contributiva e bonus a chi resta (Itinerari previdenziali) - Il sistema pensionistico si trova in un equilibrio "sottile" che potrà essere mantenuto nel tempo solo se si faranno "scelte oculate in materia di occupazione, anticipi ed età di ... Da milanofinanza.it