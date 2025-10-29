Le giravolte di Roberto Burioni e Bill Gatea tra ipocrisia e vanità | uno cambia idea sull' ambiente l' altro cambia social

Ma tu guarda, tutt’un tratto Burioni si accorge di quel che noi - nel nostro piccolo andavamo dicendo da tempo e cioé che il gioco dei social, specie quelli di Zuckerberg, è truccato. E forse Bill Gates aveva esagerato con l’allarmismo e i dati iniziano a smentire tali profezie? Nel giro di p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Le giravolte di Roberto Burioni e Bill Gatea, tra ipocrisia e vanità: uno cambia idea sull'ambiente, l'altro cambia social

